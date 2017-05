Lemelerveld is en was trots van Sipora

De periode in Lemelerveld maakte op Sipora Groen een onuitwisbare indruk. Tot haar dood op 95-jarige leeftijd (Sipora Groen overleed zeer onlangs na een kort ziekbed in het Amerikaanse Florida) sprak zij uitermate lovend over de gastvrijheid in haar tijdelijke woonplaats. ,,Lemelerveld was the best'', zei Sipora Groen geregeld. ,,Iedereen in Lemelerveld was goed, op één enkeling na. Maar die was gewaarschuwd! Als hij zijn mond open zou doen dan ging hij eraan, dat was hem wel op het hart gedrukt.''

Sipora Groen op bezoek in Lemelerveld © Jos Diender

Bijzonder

Bijzonder was het dat Sipora Groen tot zeer onlangs intensief contact hield met de nazaten van Lubertus en Geeske te Kiefte uit Lemelerveld. Zo was Dientje Kuijper-te Kiefte in maart dit jaar nog op bezoek in Florida bij Sipora Groen. In de VS stond de voormalig verpleegster nog altijd volop in het leven. Groen stuurde haar auto nog zelf over de drukke snelwegen en hield lezingen over de tweede wereldoorlog op Amerikaanse scholen.

Boekomslag Jew Face Sipora Groen © PR

Jew Face

In 2012 schreef David Groen, de jongste zoon van Sipora, een indringend boek over de belevenissen van zijn ouders tijdens de oorlog. De vader en broer van Sipora werden door de Duitsers opgepakt en vermoord. Het boek verscheen in het Engels onder de titel Jew Face (Jodenkop). Hierin dook de naam Lemelerveld geregeld op. In de oorlogsjaren leerde Sipora haar latere echtgenoot Nardus Groen (schuilnaam Jan Henraat) kennen. Groen was samen met Bertus te Kiefte nauw betrokken bij het plaatselijk verzet.