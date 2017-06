Living Village festival in Dalfsen krijgt een vervolg

Organisator Bob Radstake ontdekte tijdens het festival een 'magische vibe', zoals hij dat noemt. ,,Volgend jaar toch weer?!'', dat heb ik zó vaak gehoord. ,,Als ik terugkijk hebben we als pioniers onze filosofie zeker duidelijk gemaakt. Verbinden, dat is wat we wilden en dat hebben we zeker uitgestraald. Ik geloof dat we Dalfsen ook extra op de kaart hebben gezet. Of er dingen beter kunnen? Op details zijn er voldoende punten om te stroomlijnen. We gaan het bijvoorbeeld anders doen met de composttoiletten, dat bleek in de praktijk een hele pittige klus voor de schoonmaak omdat de emmers te klein waren. We gaan zelf een beter ontwerp maken en bij de tweede aflevering verder innoveren op duurzaamheid. Het liefst zouden we een aantal voorzieningen permanent bouwen. Of dat op deze locatie kan is nog niet duidelijk.''