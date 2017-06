Massale bomenkap Jagtlusterallee voor college Dalfsen geen halszaak

Kom Ruud van Leeuwen niet aan met het verwijt dat hij geen natuurliefhebber zou zijn, maar meer een bestuurder 'van het asfalt'. Daar heeft de keuze om alle zeshonderd gezonde bomen langs de Jagtlusterallee tussen Dalfsen en Nieuwleusen toch maar te kappen 'niets mee te maken'.

,,Alsjeblief zeg! Om dat deze bioloog van huis uit in de schoenen te schuiven slaat nergens op. Hou het zuiver zou ik willen zeggen. Reken me in deze kwestie gewoon af op m'n werk als gemeentebestuurder. Die - let wel - in opdracht van de gemeenteraad een plan uitwerkte om op de Jagtlusterallee 80 kilometer per uur te kunnen blijven rijden. Dat huiswerk is klaar en nu moet diezelfde gemeenteraad het beoordelen en een knoop doorhakken. Zo wordt het gespeeld."

Kwalificatie

Volgens Van Leeuwen heeft hij in de kwestie Jagtlusterallee 'gewoon uitgevoerd' wat van hem werd verlangd. ,,Niet meer en niet minder. Afgelopen najaar is uitgebreid gepraat, gewikt en gewogen over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan voor de komende jaren. Die is vastgesteld met de kwalificatie van de Jagtlusterallee als een zogeheten Gebieds Ontsluitings Weg. Daar hoort een maximumsnelheid bij van 80 kilometer per uur, punt. En dan is het aan mij als portefeuillehouder om hiervoor een passende en vooral veilige inrichting uit te werken. Naar ons idee kan de vereiste doorstroming en passeerbaarheid niet gegarandeerd worden als er zoveel bomen dicht langs de weg blijven staan. Wat het zwaarst is moet dan het zwaarst wegen. Bomen weg dus en de weg verbreden." Van Leeuwen reageert daarmee nog maar eens op de recente protesten van het Actiecomité Behoud Bomen Jagtlusterallee.

Die bewonersclub verzamelde in een paar weken tijd al meer dan twaalfhonderd handtekeningen tegen de dreigende grootschalige bomenkap en plakte vorige week nog protestpamfletten op de rotondes in de Jagtlusterallee.

Spagaat

Volgende week dinsdag buigt de gemeenteraad zich voor het eerst over de uitgewerkte varianten voor het groot onderhoud in combinatie met de omstreden reconstructie van de Jagtlusterallee. Waarbij burgemeester en wethouders zich recent dus al uitgesproken hebben voor de veruit duurste variant (2,6 miljoen euro) met massale bomenkap om ter plekke 80 kilometer per uur te mogen blijven rijden. Een halszaak lijkt het college hiervan overigens niet te maken. ,,Nogmaals, onze opdracht was inrichting van de Jagtlusterallee als gebiedsontsluitingsweg. Daar rolde ook deze variant uit. Laat duidelijk zijn dat 80 kilometer per uur niet kan als de meeste bomen gewoon blijven staan. Daar zit de spagaat. Maar als de plaatselijke politiek bij nader inzien alsnog kiest voor bomenbehoud en daarom terug wil naar de status van erftoegangsweg en dus maximaal 60 kilometer per uur, dan kan de gemeenteraad daar uiteraard voor kiezen. Zoals altijd hakt die de definitieve knoop door," benadrukt Van Leeuwen.

Onder de indruk van de kritiek die de politie en Veilig Verkeer Nederland hebben op de bomenkap en inrichting van de Jagtlusterallee - fietsers krijgen een vrijliggend rijwielpad, maar landbouw- en autoverkeer wordt niet gescheiden - is Van Leeuwen evenmin.

Ideaalbeeld