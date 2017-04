Necrologie Freek Bongers: bouwvakker met een sporthart

DALFSEN - Zijn gezondheid liet al wat langer veel te wensen over en dwong hem een paar jaar geleden onder meer al tot het neerleggen van het voorzitterschap bij z'n zeer geliefde ijsclub en natuurijsbaan Stokvisdennen in Dalfsen. Toch kwam het overlijden van Freek Bongers, afgelopen weekeinde op 71-jarige leeftijd, voor veel relaties in zijn zeer uitgebreide lokale en regionale netwerk onverwacht.

Van de alom gewaardeerde Dalfser bouwondernemer, ijsclubbestuurder, sportorganisator, sportliefhebber en sportsponsor, maar ook echtgenoot, vader, grootvader én motorrijder moet volgens velen 'veel te vroeg' afscheid worden genomen. De uitvaartdienst vindt zaterdagmorgen plaats in de Grote Kerk in Dalfsen, waarna Freek Bongers naar zijn laatste rustplaats in Zwolle wordt gebracht.

Timmerman

Freek en zijn echtgenote Mina kwamen begin jaren zeventig in Dalfsen wonen, waar Bongers als 'eenpitter' aan de slag ging als zelfstandig timmerman. In de loop der jaren groeide dit uit tot een middelgroot bouwbedrijf. Dat bij het afscheid van Bongers in 2010 als oprichter, eigenaar en directeur - na 35 jaar deed hij zijn onderneming over aan 'rechterhand' Gert van Marle - ongeveer zestig personeelsleden telde.

Congrescentrum

Onder Bongers leiding werd het Dalfser aannemingsbedrijf een zeer gewaardeerde partner in de (particuliere) woningbouw, maar tekende het bedrijf ook voor opmerkelijke staaltjes in de zogeheten utiliteitsbouw zoals hotel-congrescentrum MooiRivier in Dalfsen, het gemeentehuis van Zwartewaterland in Hasselt en het bedrijfskantoor van houthandel Foreco, winkelpanden en complexen met woonappartementen. Als bouwondernemer zette Bongers zich ook volop in voor het opleiden van vakmensen. Zo was de Dalfsenaar bijna dertig jaar enthousiast aanjager en voorzitter van opleidingscentrum De Grift, waar de samenwerkende bouwbedrijven uit Nieuwleusen en Dalfsen jonge timmerlieden en metselaars praktijkscholing boden.

Motortoerclub

Veel tijd, inzet en 'pure passie' - zoals hij het zelf eens omschreef - stopte Bongers vanaf het eerste moment dat hij en zijn vrouw Mina aan de Vecht neerstreken in het reilen en zeilen van de plaatselijke motortoerclub (mede-oprichter) en die andere grote liefde: snelheid op het ijs. Hard schaatsen dus en aan de faam die de Dalfser ijsclub Stokvisdennen afgelopen decennia wat dat betreft opbouwde was de naam van Freek Bongers sinds zijn entree als bestuurder in 1978 onlosmakelijk verbonden. "Freek heeft niet alleen enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de ijsclub en onze natuurijsbaan, maar als sponsor, bestuurder en supporter van de schaatssport ook aan de sportieve successen van diverse talenten uit de trainingsgroepen van Stokvisdennen," onderstreept het ijsclubbestuur.