Nieuwe locaties vrijwilligerspunt

Landstede Welzijn wil met twee nieuwe vestigingen in Nieuwleusen en Oudleusen iedereen de mogelijkheid bieden om langs te komen op een locatie. ,,We merken dat mensen het prettig vinden om even persoonlijk langs te komen. We willen ook de mensen die niet in de gelegenheid zijn naar Dalfsen te komen die mogelijkheid geven. We merkten dat daar veel vraag naar was", stelt Ivonne Saueressig, vrijwilligersmakelaar in de gemeente Dalfsen bij Landstede Welzijn.

Anjerpunt

Om dit voor meerdere dorpen in de gemeente Dalfsen mogelijk te maken, is Landstede Welzijn ook bezig met locaties in Lemelerveld en Hoonhorst. ,,We hopen binnenkort ook een vestiging in het Kulturhus in Lemelerveld te openen en ook in Hoonhorst zijn we in gesprek om eens per week in het Anjerpunt te zitten."

Het vrijwilligerspunt was altijd alleen op de dinsdagochtend, woensdagavond en donderdagmiddag geopend in de Trefkoele in Dalfsen. Vanaf 3 juli komen daar op de maandagmiddag de Wiekelaar in Oudleusen bij (13.00 - 15.00 uur) en de bibliotheek in Nieuwleusen (14.00 - 16.00 uur) bij.

Zoektocht

Bij het vrijwilligerspunt kunnen mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen zich melden. ,,Wij bemiddelen dan bij de zoektocht. Daarin proberen wij maatwerk te leveren en samen een oplossing te vinden", verklaart Saueressig.