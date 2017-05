Nieuwe plannen N340/N377 klaar

Krachtig en aandachtig, dat was Ria van Hulzen

13:29 Veel te vroeg, op zestigjarige leeftijd, is Ria van Hulzen zondag 7 mei overleden. Op katholieke basisschool (KBS) de Polhaar in Dalfsen heeft de onderwijsvrouw veel bereikt, maar in de bijna anderhalf jaar dat ze directeur was van Het Facet voor speciaal basisonderwijs in Zwolle wist ze ook daar in een mum van tijd het team en de ouders in verbinding te krijgen. ,,Ondanks dat er rondom haar komst wat onrust was in vanwege enkele directeurswisselingen’’, vertelt Cécile Servaes, voorzitter van de Raad van Bestuur van de onderwijsstichting Catent.