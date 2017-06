Opbouw Living Village Dalfsen draait op volle toeren

Woodstock

De voertaal is voornamelijk Engels en de sfeer opperbest. Overal vriendelijke begroetingen, lachende gezichten, duimen die omhoog gaan. De associatie met Woodstock ligt voor de hand, maar dit is Downtown Dalfsen, een paar honderd meter van de plek waar Erben Wennemars opgroeide, hier vullen praatjes geen gaatjes. Organisator en bedenker Bob Radstake voelt dat haarfijn aan. ,,Als een hippie het gemeentehuis binnenloopt met zo’n idee als dit, tja, dan kan je verwachten dat men wantrouwend is. Verschil is dat ik het ook waarmaak. Gemeente, politie en brandweer stonden er al snel helemaal achter.’’

Gezegend

Bob maakt een weids gebaar. Zo ver het oog reikt wordt gewerkt aan een festivalterrein met alles erop en eraan. Tenten, houten bouwwerken, een graffitimuur van oude pallets, een podium dat deels uit oude houten spanten is opgetrokken. Maar ook een doolhofbos, een ‘toverbos’, veel werk van kunstenaars en een wei waar je met ezels of paarden kunt wandelen. Totaal twintig hectare weiland en bosgrond, pal naast de Vecht, heeft de familie Van Leussen beschikbaar gesteld. ,,Hiermee zijn we wel gezegend’’, vindt Bob Radstake. ,,En dat allemaal vanuit niks. Geen evenement in de wereld kun je hiermee vergelijken. Misschien in de verte Burning Man in de VS, maar daar gaat alles aan het eind in de fik, daar zijn wij niet van.’’