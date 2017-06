Oud papier brandt als een fakkel in Dalfsen

Zwollenaar raakt rijbewijs kwijt na onbezonnen actie in Dalfsen

14 juni Een 27-jarige Zwollenaar is dinsdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Dalfsen. De man werd onderschept op de Tolhuisweg. Op deze weg is 60 kilometer per uur toegestaan, maar de Zwollenaar had volgens de verkeerspolitie Overijssel het dubbele aantal kilometers op de teller staan.