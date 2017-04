Piratenechtpaar Harten 10 op Mega Piraten Feest

Dagjestoeristen krijgen aanlegplek aan Vechtkade Dalfsen

29 maart Varende passanten die met hun sloep of ander recreatievaartuig in Dalfsen willen opsteken om als onderbreking van een tochtje over de Vecht in het dorp even boodschappen te doen, een hapje te eten of een terrasje 'te pikken', kunnen hun boot binnenkort ook afmeren aan de westelijke rivierkade pal voor het vernieuwde dorpsfront.