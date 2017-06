Recreatie moet nieuwer, beter en luxer

De caravan raakt uit de gratie en de kortere vakantie (midweek, lang weekeind) in een luxe chalet is populairder. Mensen willen vaker weg. Of permanent vakantie vieren. Met als extreem voorbeeld: de camper village. Zo blijkt op het symposium van het jubilerende Arcabo Chaletbouw in Nieuwleusen. De grootste bouwer van wintervaste luxe chalets van Noord-Europa.

In Duitsland bestaan ze al en in Nederland zijn de afgelopen jaren ook drie campervillages gestart in het zuiden van het land. Chaletparken waar de ‘bewoners’ hun campers parkeren als ze niet ‘op reis’ zijn. Voor camperaars die een groot deel van het jaar op reis zijn en geen behoefte meer hebben aan een huis, maar wel aan een thuisbasis in Nederland.

Nederlandse vakantieparken denken hard na over vernieuwing, maar de regels voor ruimtelijke ordening staan initiatieven als campervillages amper toe, weet Bertus Ten Kate. Hij stond 20 jaar geleden aan de wieg van wat nu Arcabo heet. Hij is dus ook mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van aluminium chalet naar de huidige moderne wintervaste vakantielodges. ,,We produceren er nu zo’n 800 per jaar, en dat aantal gaat straks nog flink omhoog als we de fabriek in Heerenveen eenmaal hebben uitgebreid”, vertelt de ondernemer.

Volledig scherm Rijk Houthuijzen (links), Bertus ten Kate en Jolanda Compagner vormen de driekoppige directie van Arcabo Nieuwleusen. © Frank Uijlenbroek

Op het symposium praten tientallen recreatie-ondernemers over broodnodige vernieuwing in de sector. Hoe houd je je recreatiebedrijf gezond en wat verwachten de recreatiegasten tegenwoordig?

De toverwoorden voor de recreatiesector zijn: vernieuwing, verbetering en meer luxe. Gerard Bos, ondernemer van recreatiepark Uddelermeer in Uddel (gemeente Apeldoorn) onderschrijft dit. ,,We moeten de gasten telkens opnieuw prikkelen om weer bij ons te boeken. Vernieuwingen op het terrein, de inrichting van de chalets. Zorgen dat de beleving voor de gasten elke keer anders is.”

Jan Janssen doet uit de doeken hoe hij het vakantieresort Tropical Islands, dat na de opening in 2004 bijna 11 jaar verlies leed, in enkele jaren ‘boven Jan’ kreeg.,De Limburger is directeur van Europa’s grootste indoor tropische vakantieresort bij Berlijn, gevestigd in een oude zeppelin-fabriek. De gigantische koepel van 107 meter hoog, 210 meter breed en 360 meter lang, negen voetbalvelden, groot herbergt een tropisch regenwoud en een zwemparadijs en diverse hotelfaciliteiten. Janssen heeft het resort verder uitgebreid. ,,Daarbij heb ik veel gehad aan de expertise van Arcabo. Mensen die rechtschapen zaken doen. In de gastvrijheidsindustrie moet je constant op zoek naar innovatie."

Volledig scherm Het Duitse resort Tropical Islands investeert fors in ruim tweehonderd chalets van Arcabo Nieuwleusen. Op de achtergrond de voormalige loods van de zeppelin-fabriek waarin het tropisch zwemparadijs gevestigd is. © Tropical Islands