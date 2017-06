Rennende agent is scooterrijder te slim af

Dalfsen maakt regels voor zonneparken

11 juni Zonneparken in het buitengebied van Dalfsen moeten kunnen, maar wel onder voorwaarden. In het gebied rondom de Vecht is überhaupt geen ruimte voor grootschalige zonne-energieopwekking. In het overige landschappelijke gebied van de gemeente is het - onder voorwaarden - mogelijk. Ook moet er maatschappelijke meerwaarde mee gecreëerd worden.