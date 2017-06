Rodeo-piemel blijft bij Gay Pride Lemelerveld ondanks brief

videoDe organisatie van de allereerste Gay Pride in Lemelerveld peinst er niet over om de rodeo-piemel die zaterdag 22 juli bereden kan worden te schrappen uit het programma. Een inwoonster van Nieuw Heeten had hier om gevraagd.

Wat Karijn Lodewijks van de organisatie echter steekt is dat de gemeente Dalfsen haar na de bezwaren van de vrouw per brief heeft gevraagd om rekening te houden met gevoeligheden in de gemeenschap en te overwegen de rodeo-piemel niet op te stellen. ,,Het is net alsof ze haar bezwaren onderschrijven. En het is toch vreemd dat de gemeente zich zelf met de invulling van een evenement gaat bezighouden, terwijl er al een vergunning voor is afgegeven''.

Totale samenleving

Wethouder Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen ziet dat niet zo. ,,Wij hebben de bewuste mevrouw teruggeschreven dat we in haar bezwaren geen aanleiding zien om geen vergunning af te geven en hebben haar beloofd de organisatie er van op de hoogte te stellen wat er leeft. En dat is wat we hebben gedaan met onze brief. Wij moeten nu eenmaal altijd een afweging maken en rekening houden met de totale samenleving. Voor ons is zo'n attractie geen reden om hieraan niet mee te werken''.

Losbandigheid

De briefschrijfster uit Nieuw Heeten (.pdf) heeft niet alleen problemen met de attractie, die in feite een omgebouwde rodeo-stier is en die te huur is bij veel evenementenbureau's, maar uit vanuit haar katholieke achtergrond bezwaar tegen homoseksualiteit in zijn algemeenheid. ,,Gays, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders, propaganderen individualisme, losbandigheid en sensatie zonder enig inzicht en/of verantwoordelijkheid voor de gevolgen in de samenleving", zo schrijft zij. Haar naam is verwijderd uit de ingekomen stukken, zoals de gemeente Dalfsen dat met alle brieven doet die burgers sturen.

Noodzaak

Karijn Lodewijks ziet in deze brief een reden te meer dat er noodzaak is om met een evenement als de Gay Pride Lemelerveld onbegrip weg te nemen. ,,Dit geeft een drive om dit te organiseren. Hiervoor doe je het, meer informatie is en blijft nodig. Het festival is bedoeld om taboes te doorbreken en daar hoort die rodeo-piemel ook bij. Het kan niet allemaal binnen de lijntjes zijn en dat we aan ieders wensen voldoen. We organiseren hier geen EO-jongerendag''.

