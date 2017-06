Sentiment tussen de twee stations: waardering voor 'mooi groen Vechtdal'

Hij was weer even terug op vertrouwde grond. Jesse de Haan nuttigde woensdag een maaltijd bij de familie Wennemars. Zoals ze dat vroeger ook deden voor een wedstrijd. De Haan, in het dagelijks leven voorganger in Maastricht, genoot met volle teugen van de terugkeer op vertrouwde grond. De Stationloop is een begrip, ook bij De Haan. ,,Dit is een stukje sentiment. Ik heb echt genoten van de schitterende omgeving, van het mooie Vechtdal. Lekker bijgepraat met vrienden ook."

Fietsende dominee

De Haan haalde vroeger als wielrenner de kolommen van deze krant. Als de fietsende dominee. Maar tijden veranderen. ,,Ik fietste voor de prijzen, lopen doe ik voor mijn plezier. Voor het fietsen heb ik als voorganger te weinig tijd. Ik loop nu wat hard met mijn vrouw.'' Hij roemt het unieke concept van de Stationloop, de loop tussen de stations van Ommen en Dalfsen. ,,Met z'n allen in de trein, dat geeft het extra kleur. Ik heb hier echt genoten en als een toerist gelopen. Ik heb een paar keer goed om me heen gekeken.''

Mooi groen

Ook de nummer twee, Zwollenaar Arne Mulder, roemt het unieke concept. De Stationloop trekt voor het eerst 1.500 lopers naar het Vechtdal. Ze komen uit de gehele regio. ,,Je zit met allemaal hardlopers in een wagon. En je loopt letterlijk naar het andere station. Het is ook zo mooi groen. Je loopt over een zandpad, maar ook tussen grote bomen, echt zo'n strakke rij." Mulder liep rustig, hij zit volop in de wedstrijden van het baancircuit. Maar de mooie herinneringen zorgen ervoor dat de tweevoudig winnaar toch weer aan de start staat. ,,Ik heb echt heerlijk ontspannen gelopen. Een paar keer zwaaien naar bekenden."

Succesformule

Ondertussen loodst spreekstalmeester Henk Borgmeijer de andere lopers over de finish. Hij heeft wel een verklaring voor het succes van de Stationloop. ,,Iedereen is altijd goed te pas. Het is vanaf dag één een succesformule.''