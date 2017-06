Sercodak Dalfsen: 'Kom maar op, Amsterdammers!'

Natuurlijk gaan de toeters morgen mee en wordt er wat harder op de troms geslagen. Dalfsen tegen Amsterdam, 0529 tegen 020, provinciale nuchterheid tegen hoofdstedelijke arrogantie en Sercodak tegen VOC. De messen worden geslepen, als de strijd om de handbaltitel morgenmiddag in een kampioensduel wordt beslist. Ronald Bosch is erbij en ontvouwt als fervent supporter van de Dalfser handbalvrouwen het wedstrijdplan.

Jullie hebben voor de wedstrijd in Amsterdam als supportersschare 250 kaarten gekregen. En dat terwijl er 800 toegangsbewijzen te vergeven zijn. Te weinig?

,,Ze zijn in Amsterdam bang voor ons, dat kun je wel zien. Vorig jaar kregen we 150 kaarten, nu honderd meer. Die zijn in Dalfsen binnen een uur weg, zo groot is de animo. Maar daar vrezen ze dat er straks 500 supporters van Dalfsen in de hal zitten en 300 van VOC. Dan wordt het een soort thuiswedstrijd voor ons."

Veel discussie over toeters dit seizoen, en dan met name over het harde, irriterende geluid. Ze zijn zelfs door het clubbestuur van Sercodak Dalfsen even geweerd. Nu zijn ze weer hard nodig?

,,Dat lijkt me wel. Het geluid is gewoon een wapen en zorgt voor een extra dimensie. Het getoeter en het getrommel heeft ons er vorig jaar echt doorheen gesleept en de zesde titel op rij bezorgd. Als fan voel je dat je bij dit soort wedstrijden extra support moet geven. In het verleden hebben we de toeters vaak gebruikt, vandaar dat we geen nieuwe laten aanrukken. Iedereen heeft er nog wel eentje in een kast, la of auto liggen. En als we er vijfhonderd kopen kost dat zo tweeduizend euro."

Rond wedstrijden tegen VOC, hebben jullie het dan over 'die club uit 020' of 'die club uit Amsterdam'?

,,Nou, wij doen in ieder geval gewoon normaal. Handbal is handbal en voetbal is voetbal. Hier kun je tenminste nog kort aan het veld zitten, zonder een groot hekwerk ervoor. Rivaliteit is er wel, hoor. Zo kwam VOC laatst aan met een strijdlied over 'die boeren uit Dalfsen'. Maar als wij daar zijn vragen we ze of er misschien is ingebroken. Er is immers al jaren geen kampioensschaal meer te vinden. Zij zien ons als Calimero's uit de provincie, haha. Nou, als dat nog drie titels oplevert vind ik het best."

Zes keer kampioen op rij en een zevende in de maak. Beginnen al die successen een beetje te wennen?

,,Het blijft ieder jaar net zo leuk. Vorig jaar was de grootste verrassing, maar dit jaar valt daar wel mee te vergelijken. VOC staat het hele jaar bovenaan, maar op het eind komen die meiden van Dalfsen langszij. Prachtig. Ik teken ervoor."