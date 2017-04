Starten grasmaaier pakt verkeerd uit, schuur brandt uit in Dalfsen

Tweedaagse 'Kunst Om Dalfsen' groter dan ooit

17:28 Het begon twaalf jaar geleden onder de naam 'Kunst Om Dalfsen' en zo afficheert de de jaarlijkse tweedaagse presentatie van beeldende kunst in de meest brede zin van het woord in het Vechtdal zich ook nog steeds. En dat mag best opmerkelijk worden genoemd, nu Kunst Om Dalfsen de vleugels steeds verder uitslaat in de wijde regio.