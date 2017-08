Van zandweg naar digitale snelweg

Met 63,3 % aanmelders was er voldoende reden voor jubel bij de glasvezellobby. In restaurant Het Roode Hert in Dalfsen werd er gisteren door de initiatiefnemers uitvoerig op geproost.

Het was weliswaar al voor het weekend bekend dat het buitengebied van Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen en Wijthmen supersnel internet krijgt. De eindsprint over de vijftig procent heen bleek in cijfers indrukwekkend.

Juichstemming

Precies één tiende procent achter Salland en dus ‘helaas’ net geen landelijk record. ,,Met z’n allen zijn we tot iets heel moois gekomen’’, concludeerde Peter Swager, een van de glasvezelambassadeurs van Initiatiefgroep Glasvezel Buitenaf. Om bijval te krijgen van collega Jan Ardesch: ,,Ik ben in juichstemming. We zijn er zowat vier jaar mee bezig geweest, dit resultaat is super.’’

De resultaten werden bekend gemaakt door CIF, een investeringsmaatschappij van Rabobank, die pensioengelden in onder meer glasvezel belegt. In Twente werkte CIF op glasvezelgebied nauw samen met Cogas. In het Vechtdal kunnen de toekomstige abonnees kiezen uit vijf verschillende providers, drie voor particulieren en twee zakelijke aanbieders. De aanleg begint ergens in november.

Met 63,3 procent van de ruim 5000 gegadigde huishoudens in het buitengebied zijn er circa 2000 ‘achterblijvers’, die rond de duizend euro extra moeten betalen wanneer ze alsnog willen aanhaken. Voor Ilona Lagas, waarnemend wethouder in Ommen, was er geen enkele twijfel of ze meedeed of niet. De inwoonster van Vinkenbuurt verzuchtte in Het Roode Hert: ,,Eindelijk! Eindelijk ben ik van m’n 1 Mb verbinding af. Als iemand mij via de mail foto’s stuurde lag mijn computer twee dagen plat. Uitzending gemist kijken? Onmogelijk. Zelf een groot bestand versturen? Ik moest met m’n Ipad naar de computerzaak.

Opluchting

In Vinkenbuurt hebben we nog een KPN-snoer uit de prehistorie, als mijn man thuis is en we willen samen internetten, dan vechten we elkaar de tent uit. Internetbankieren, vergeet het maar. Als ’t regent werkt internet bij ons al helemaal niet. Poeh, wat een opluchting. We gaan van de zandweg naar de digitale snelweg.’’