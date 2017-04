Melkveehouder Von Martels uit Dalfsen met voorkeursstemmen in Tweede Kamer

Waarop de teller precies eindigt wordt pas na dit weekeinde bekend, maar vast staat al wel dat het hokje van de Dalfser 'boer van geboorte' op de CDA-lijst zeker 20.000 keer rood is gemaakt. Meer dan genoeg om zich volgende week donderdag op het Binnenhof te melden om geïnstalleerd te worden tot Kamerlid en een van de negentien CDA-zetels in het parlement in te nemen. "Nee, ik had er geen rekening meer mee gehouden. Tenminste, niet serieus. Je weet dan wel dat je een slag om de arm moet houden zolang de persoonlijke stemmen in het hele land nog niet zijn opgeteld, maar dat ik uiteindelijk gemakkelijk over de vereiste 17.000 voorkeurstemmen heen ga is grandioos. Dat het er zo'n 7.000 in Dalfsen en wijde omgeving waren wist ik al, maar dat de boodschap van deze boer zelfs in de verste uithoeken van ons land stemmen zou opleveren kon en mocht ik natuurlijk niet verwachten. Tja, toen ik hoorde dat Friesland en Groningen samen al goed waren voor weer een paar duizend aanhangers ging het heel snel," liet Von Martels gistermiddag in een eerste reactie weten.