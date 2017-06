Deksels! ROVA vervangt 11.000 te kleine con­tai­ner­klep­pen in Dalfsen

12 juni Productiefoutje, bedankt! De 11.000 oranje deksels op de grijze containers in Dalfsen - bedoeld om plastic afval mee in te zamelen - worden de komende weken allemaal vervangen voor nieuwe exemplaren. De klep is te klein, waardoor de containers niet goed sluiten en plastic afval op straat kan belanden. Dat is althans de uitleg van afvalinzamelaar ROVA, de de fabrikant om nieuwe deksels heeft gevraagd. ,,De lichting containers in Dalfsen is net iets te krap", omschrijft woordvoerder Agnes Bouwman de problematiek. ,,Dat merken inwoners, maar vooral de chauffeurs die dagelijks containers in Dalfsen maar ook in andere gemeenten legen. De klep kan open waaien."