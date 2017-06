Zwembaden Dalfsen blijven ook na ouderenprotest dicht

Ouderen in Nieuwleusen stonden snel na de seizoensopening van zwembad De Meule voor een dichte deur. Plots was het bad tussen 12.00 en 15.00 uur gesloten.

En buiten die tijden rustig zwemmen is er volgens hen niet bij: schoolkinderen spartelen links en rechts in het water. Een pleidooi om de openingstijden te herzien leverde niettemin nog niets op. Wethouder Jan Uitslag: ,,We willen een hoog zwemrendement halen."

Vakanties

Zwembad De Meule blijft nog tot de schoolvakanties tussen 12.00 en 15.00 uur gesloten. Wethouder Jan Uitslag (CDA) snapt dat ouderen juist in die tussenperiode zonder de aanwezigheid van kinderen rustig willen zwemmen. Toch gaat hij niet op stel en sprong de openingstijden aanpassen. ,,We experimenteren met deze openingstijden", zegt de wethouder. ,,Door op bepaalde uren het zwembad te sluiten hebben we budget om straks in september - als het wellicht ook nog mooi weer is - De Meule extra te kunnen openen. We willen een zo hoog mogelijk zwemrendement halen."

Boetekleed

Nadat zestigplussers eerste een brief met bezwaren opstelden en richting de gemeente stuurden, volgde vorige week een onderhoud met de wethouder. Uitslag: ,,Ik heb daarin het boetekleed aangetrokken. De veranderde openingstijden hadden we beter moeten communiceren. Door een apart artikeltje te publiceren, en niet op te nemen in een groot zwembadoverzicht."

Boetekleed of niet, Uitslag wil eerst het komende zwemseizoen afwachten alvorens aanpassingen door te voeren. ,,De mening van deze betrokkenen hebben we voor een evaluatie in ieder geval beschikbaar."

Badmeester

De ouderen in Nieuwleusen en ook Dalfsen trekken al jaren iedere middag hun baantjes. De meeste kinderen zitten tijdens die uren op school, waardoor het zwembad een soort privéwater wordt. In de ochtend zwemmen de zestigplussers ook, maar dan zit het schoolzwemmen ze soms in de weg. ,,Dat nemen we mee naar de zwembaden", deelde Uitslag tijdens het gesprek mee. ,,Wellicht dat de badmeester er rekening mee kan houden."

Zon volgen