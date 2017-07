Stuntprogramma Zwarte Cross afgelast na ongeval met stuntrijder

Of het programma op de centraal op het festivalterrein gelegen stuntbaan zondag weer wordt hervat, hangt af van de crossers die de stunts uitvoeren. Een woordvoerder van de Zwarte Cross: ,,Wij mikken erop het stuntprogramma zondag te laten doorgaan, maar laten het aan de stuntrijders. Zij moeten rijden, en dus ook willen.’’

Gewond

De festivalwoordvoerder kan nog altijd niets zeggen over hoe ernstig de gevallen stuntrijder gewond is geraakt. ,,De eerste signalen waren dat de verwondingen niet levensgevaarlijk waren. Maar we weten niet hoe het nu met hem is.’’