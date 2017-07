Aantal verdrinkingsgevallen blijft gelijk in Oost-Nederland

Het aantal verdrinkingsgevallen per jaar in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland blijft vrijwel gelijk. Dat blijkt uit recente cijfers van CBS over 2016.

,,Hoewel elk verdrinkingsgeval er eentje teveel is, is het een illusie te denken dat dat cijfer 0 wordt. Er zijn altijd wel mensen die een rivier induiken en denken 'dat doe ik wel even', maar dan gegrepen worden door de stroming", zegt Samantha Beumer van de Reddingsbrigade Deventer.

In Overijssel kwamen in 2016 in totaal 5 mensen om het leven door verdrinking. In Gelderland waren dat er 8 en in Flevoland 2. In heel Nederland kwamen er vorig jaar 86 mensen om het leven als gevolg van verdrinking. Dit zijn er iets meer dan in 2015, toen er 83 mensen overleden na een verdrinkingsincident.

Zwemdiploma onvoldoende

Volgens Beumer is er een belangrijke rol voor ouders als het om het voorkomen van verdrinkingsgevallen gaat. Ouders die tevreden achterover leunen als hun kind trots met het zwemdiploma A op de foto staat, die hebben het mis. ,,Het is net als met een rijbewijs. Als je het behaald hebt, dan ben je er niet. Dan moet je juist er voor zorgen dat je zwemvaardigheid op peil blijft. Dus ook doorgaan voor de diploma's B en C en daarna regelmatig zwemmen of bij ons leren hoe je jezelf moet redden en daarna een ander".

Sluipmoordenaars

Stroming en wind zijn de sluipmoordenaars voor zwemmers, zo blijkt. ,,Je ziet ze niet, maar kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Ouders gaan met hun kinderen naar zee. Daar zijn de omstandigheden héél anders dan in het zwembad. Kinderen kunnen door de stroming meegenomen worden of door de landwind met hun luchtbed of bal de zee ingeduwd worden. Of er zijn ook ouders die de zee inrennen om een bal van hun kind te 'redden', die door de wind meegenomen is. Die wagen hun leven voor een bal die in elke winkel nog geen twee euro kost".

Vlakbij huis

Het aantal verdrinkingen vertoont kleine schommelingen en ligt sinds 2007 rond de tachtig per jaar. In de jaren vijftig verdronken er op jaarbasis nog tussen de vier- en vijfhonderd mensen. Dat aantal komt neer op zo'n vier tot vijf mensen per 100 duizend inwoners toen tegen zo'n 0,6 op de 100 duizend nu, becijferde het statistiekbureau vorig jaar.