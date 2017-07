Alleen materiële schade bij ongeluk op Raalterweg

Een witte auto kwam uit de richting van Deventer en wilde de weg naar Abdij Sion inslaan. Daarbij zag de bestuurder een auto die uit de richting van Wesepe kwam over het hoofd. Die auto raakte de witte vol en schoot een stuk door, tegen de auto aan van Martijn Feyen en Nancy Pol. Zij kwamen net van de abdij en zagen recht voor hun neus het ongeval gebeuren. Ze staan even later nog ietwat beduusd naast hun auto waarvan alleen de grille lijkt ingeklapt. ,,Geen vloeistoffen'', controleert Feyen nog maar eens onder zijn auto.