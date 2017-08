Autohof naar Duits voorbeeld moet veiligheid bieden voor trucker en buurt

Op verzorgingplaats de Boermark staat het ramvol. Poolse kentekens domineren de parkeerplaats langs de A1 ter hoogte van Bathmen, 15 kilometer van Deventer. Het is een vertrouwd gezicht: vooral in de weekenden staat het langs de A1 overvol met trucks. Gevolg: vrachtwagens op vluchtstroken en op- en afritten, hoe onveilig ook.

En dan zijn er nog de zorgen van omwonenden van de parkeerplaatsen langs de snelweg, vaak zonder toezicht en sanitair. Bij de Boermark klagen ze bijvoorbeeld al jaren over schimmige praktijken en criminaliteit. Volgens buurtbewoners werd verschillende keren chemisch afval gedumpt, waarschijnlijk drugsafval. Ook dode dieren werden achtergelaten.

Wildpoepers

Om nog te zwijgen over de wildpoepende en -plassende chauffeurs. Die chauffeurs op hun beurt zitten ook niet lekker in de cabine, zij vrezen voor ladingroof. Rijkswaterstaat signaleert al langer een gebrek aan veilige langparkeerplekken voor vrachtwagens langs de snelweg.

Deventer biedt als eerste stad in de regio uitkomst. Naar voorbeeld van de in Duitsland al langer bekende Autohof, biedt Truckpoint in Deventer nu 100 plaatsen betaald parkeren (eerste uur vrij, daarna 59 cent per uur). Met een compleet pakket aan voorzieningen worden chauffeurs gelokt: surveillance, cameratoezicht, wifi, sanitair en restaurant.

Parkeerdruk

De parkeerdruk langs de A1 is zo hoog, dat ook Rijkswaterstaat mee-investeert: de eerste 3 jaar van Truckpoint betalen ze huur voor de 100 plekken de parkeerplaats. De Autohof is sowieso groot aan het worden, ook in Nederland: eerder openden in Rotterdam, Emmen en Roosendaal al bewaakte full-service truckparkeerplaatsen.

Ondanks fel verzet van het naburige dorp Epse, dat overlast van chauffeurs en ronkende trucks vreest, draait Truckpoint nu voor het eerst proef. Welgeteld drie vrachtwagens staan in de avond op de desolaat aandoende parkeerplaats. Een Nederlands kenteken, een Zweeds kenteken en een Tsjechische wagen.

Treinen

Gerard Groenendaal zit er met de beentjes omhoog. De Hoofddorper is verslingerd aan de vrachtwagen, maar moet het de laatste tijd met korte ritjes doen. Groenendaal moet verplicht rusten, al lukt dat nog niet helemaal. Aan het geraas van de snelweg is hij gewend, maar aan het nabijgelegen spoor niet. ,,Als het hier zo drukt blijft met treinen, denk ik niet dat het hier storm gaat lopen.’’

Uitkomst

Op de Boermark, een stuk snelweg verderop, staat het ondertussen ramvol. Poolse kentekens domineren. Rus Bogdan uit Roemenië vervoert staal. Echt lekker voelt hij zich niet langs de A1. ,,Er gebeurt van alles op deze parkeerplaatsen. Wie zegt dat ze vannacht niet komen om me te beroven?’’ Voor hem is Truckpoint een uitkomst. ,,Als ik een paar dagen moet staan, waarom niet?’’ Voor Przemyslaw (‘voor vrienden Przemzek’) uit Polen niet. Hij zou wel willen, maar dan blijft er geen loon over. ,,De baas betaalt er niet voor. Dus voor mij is het geen optie.’’

Selectie

Daarmee is financiële selectie aan de poort een feit. Directeur Jorgen Kruit van Truckpoint wil dat woord niet in de mond nemen, maar hij verwacht dat de onderkant van de transportbranche wegblijft van Truckpoint. En dat vindt hij helemaal niet erg. ,,Die gaan hier echt geen tientje achterlaten. Daar hebben ze geen marge voor. En dat is het slag volk wat de barbecue aansteekt op de parkeerplaats.’’