Basisschool De Kleine Planeet redt de Paladijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week toestemming gegeven voor de twee basisscholen op de Bekkumer en in Voorstad. Basisschool de Paladijn is een kleine school met zo'n 75 kinderen. De Paladijn groeit onvoldoende om als zelfstandige school te kunnen voortbestaan. Jenaplanschool De Kleine Planeet daarentegen groeit tegen de klippen op, en ook de noodlokalen zitten volledig vol. Er is geen kans meer te groeien daar, terwijl het aantal aanmeldingen wel groeit.

Jenaplan

Overgang

In de komende periode worden de huidige kinderen en ouders van de Paladijn begeleid in de overgang naar het Jenaplanonderwijs. Bij Jenaplanonderwijs staat niet de leerstof, maar het kind centraal. De leerstof sluit aan op de belevingswereld van de kinderen en wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ‘ervaren’, ‘ontdekken’ en ‘onderzoeken’. Groepen van drie verschillende leerjaren zijn samengevoegd in één stamgroep om te leren van en met elkaar. Basisschool de Kleine Planeet in de Bekkumer heeft in 2006 gekozen om Jenaplanonderwijs te gaan aanbieden.