Blinde raceliefhebbers kunnen losgaan op kartbaan in Eefde

Opgebaarde vrouw bestolen bij inbraak in Deventer

12 juni Bij een hondsbrutale inbraak in zorgcentrum Humanitas in Deventer is in de nacht van zondag op maandag een overleden vrouw bestolen. De 93-jarige vrouw lag opgebaard in een van de kamers van het zorgcentrum. De inbrekers verschaften zich mogelijk toegang via een raam dat op een kier stond. Ze gingen er vervolgens met de juwelen van de overleden vrouw vandoor.