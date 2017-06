Botsing tussen vier auto's op N348 bij Schalkhaar

Schalkhaarder Jorn met summa cum laude naar topuniversiteit in Londen

11:47 Schalkhaarder Jorn Bootsma kan de universiteit in Rotterdam links laten liggen en doorvaren naar Engeland. De 18-jarige scholier van Het Vlier in Deventer is summa cum laude geslaagd. ,,Ongekend, zo blij!", reageert hij uitzinnig. ,,Ik kan naar Londen! Geweldig!"