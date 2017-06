Brandpanden Brink drie tot vijf maanden in de steigers

De verzekering is nog bezig met het opmaken van de schade aan het pand op nummer 95, net als bij het pand op nummer 96, waar Dönerix zijn intrek heeft. Dignus Hoen van Estadium: ,,De omvang van de schade is nog onduidelijk, maar het wordt een behoorlijke klus om alles te herstellen. We gaan er vanuit dat we het pand weer helemaal in ere kunnen herstellen, met alle karakteristieke elementen.'' Het Rijksmonument werd in 2012 nog voor iets meer dan 1,7 miljoen euro aangekocht door een particuliere belegger. Ook de omvang van de schade aan het pand van Dönerix is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van dat bedrijf. De daken van beide panden zijn ingestort.

Onderzoek niet mogelijk

Hoe de brand afgelopen vrijdag heeft kunnen ontstaan, is ook een week later nog niet duidelijk. Volgens Jan Wittenberg van de brandweer was onderzoek nog niet mogelijk, omdat de panden door de gemeente nog niet waren vrijgegeven wegens instortingsgevaar. Dat is inmiddels wel het geval, nu dat gevaar is geweken. Daarom is ook de Spijkerboorsteeg weer open, tot grote opluchting van de ondernemers aan die steeg. De steeg geldt als een belangrijke doorgang voor het publiek in de binnenstad naar de Overstraat. Voor de winkeliers aan die steeg was langere afsluiting dan een forse financiële strop geweest. Noodscenario's om winkelend publiek toch naar de steeg te leiden kunnen nu de prullenbak in.

Oplossingen