Buren willen Jozka behouden

videoHet gebeurt met enige regelmaat: zit Jozka van Vuure rustig een krantje te lezen met een kop koffie, staat er ineens een wildvreemde in zijn woonkamer die belangstellend rondkijkt als was het een museum.

Volledig scherm Jozka van Vuure woonde in allerlei bekende gebouwen in Deventer: de gevangenis in de Assenstraat, de Boreel, de Viking. © RONALD HISSINK

Het wonderlijke huis op de Grote Poot in Deventer is uitgegroeid tot bezienswaardigheid. En die moeten we koesteren, vindt vooral buurman Allard van Lenthe. Dus nu Jozka zijn huis uit moet, springt Van Lenthe op de bres. Andere buren haken aan.

Bezienswaardigheid

Van Vuure bouwt een eigen wereld. Eerder al woonde hij even verderop in De Viking en was daarmee het best bewaarde geheim van de stad. Allerlei groepen en mensen kwamen graag bij Jozka. Nu hij sinds zes jaar in een gewoon huis naast het nieuwe stadhuis 'antikraak' woont is zijn zichtbaarheid vergroot. En wordt zijn huis bezienswaardigheid van de stad. ,,Vergelijk het met Hundertwasser in Wenen'', is bij buurman Van Lenthe enige grootheidswaan niet te ontkennen.

Kleurrijk

Maar feit blijft dat Jozka de stad kleurt en Van Lenthe hem graag behoudt. Daarom is er ook een brief naar de gemeente gegaan met de vraag of Jozka niet tegen een redelijk huurbedrag mag blijven. ,,Tja, mijn gebruiksovereenkomst loopt gewoon af'', zegt Jozka nuchter. ,,Dat wist ik toen ik er aan begon. Misschien ga ik wel fietsen naar Compostella en overwinteren waar de leuke dames verblijven. Ik neem niks mee. Ik zet mijn huis twee weken lang dag en nacht open en je neemt maar mee wat je van belang acht. Als jij er gelukkig mee bent: prima. Zo leef ik al heel lang. Een doos paperassen en dat is het dan zo ongeveer.''

Dat zijn buren voor hem in de weer zijn, doet hem wel iets. ,,Maar meer omdat het warm is. Ze doen het voor mij. Ze hebben liever mij dan een burgerlijk gezinnetje. Dat is toch iets bijzonders in een tijd waarin iedereen die niet in een vakje past uitgespuugd wordt? Dat doet me wat.''

Nieuw hoofdstuk

Maar Jozka is met zijn hoofd eigenlijk al weer bij andere avonturen. Elk verhaal dat afloopt, opent weer een nieuw boek, is de Deventenaar een ras-optimist. ,,Er komt wel weer wat op mijn pad.'''

Jozka gaat ook de gemeente aan het hart. Al die tijd vond hij weer plekjes om zijn eigen wereld te creëren. ,,Wij verkopen al ons vastgoed. Daar kunnen we geen uitzonderingen op maken. We staan welwillend tegenover Jozka en als hij wat nieuws vindt, waarin de gemeente eventueel een rol speelt, zullen we daar ook zeker naar kijken.''