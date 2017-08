Bzzzzzt: Loklampen gaan de wijngaard beschermen tegen vliegjes

Loklampen voor de suzuki-fruitvlieg en knoflook in plaats van antibiotica. In de tuin van Gert Jansen (70) staan twee indrukwekkende insectenpalen met solarcellen. Het zijn proefexemplaren die dezelfde middag nog bij twee wijnboeren geplaatst gaan worden. Om de ene paal zwermen wespen en hoornaars, terwijl die plaagdieren nog nauwelijks voorkomen deze zomer. In een dikke laag liggen dode insecten in de bak met lokmiddel. In de andere paal liggen duizenden muggen en motjes. Die hebben zichzelf geëlektrocuteerd toen ze op de blauwe lamp in het midden van de paal afkwamen.