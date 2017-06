Camerabeelden shoveldief in Wilp online gezet

Circus CliniClowns vermaakt in Colmschate gehandicapte kinderen

19:55 Het Circus CliniClowns geeft aan de Bloemendalsweg in Colmschate vanaf zaterdag tot en met 11 juli een groot aantal voorstellingen voor verstandelijk of meervoudig gehandicapte kinderen tot en met 18 jaar. Doordeweeks komen kinderen uit instellingen aan bod en in het weekeinde thuiswonende kinderen. Voor zes dagen zijn nog kaarten beschikbaar.