Collega's zetten 'betweter' Danni in Deventer even te kijk

Hagen, naar aanleiding van de stunt inmiddels gebeld door 'half journalistiek Nederland', werd korte tijd met tiewraps en een bordje met de tekst 'Ik heb een grote mond gehad tegen collega's. Dit is mijn straf' te kijk gezet voor een bouwproject in Deventer.

Onder de smoes van 'Kom we gaan een groepsfoto maken' werd Danni woensdag naar buiten gelokt. Daar werd hij gedurende 10 minuten vastgebonden voor het pand in de Polstraat in Deventer waar aan gewerkt wordt.

De jonge monteur werkt nu acht weken samen met deze groep collega's. Hij is al twee jaar in dienst bij de firma Pactum Installatietechniek. ,,In de bouw werk je altijd in wisselende teams. En ik ben zo'n iemand die als iets uitgelegd wordt zegt 'Nee, dat moet je niet zo en zo doen, dat kan beter zo'. En soms is zomaar een beetje dom ouwehoeren. Ik heb gewoon op alles een weerwoord.'' Danni kan wel lachen om de actie van zijn collega's: ,,Moet toch kunnen, een beetje stoeien met elkaar?''