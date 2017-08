Deventenaren kiezen nieuw magistraal kunstwerk

De vier nieuwe, totaal verschillende ontwerpen van Viorica Cernica, Jeroen Diepenmaat, Patrick Mangnus en Jan Slijkhuis zijn te zien in de Stadsetalage naast de Ter Borch aan de voorzijde van het nieuwe stadskantoor. De ontwerpen zijn nu nog studies, en uitgekozen uit vele andere inzendingen. De opdracht was een nieuw ontwerp met 'democratie' te maken. Tot 27 augustus zijn de werken te zien in de Stadsetalage, daarna nog in het Kunstenlab.

Deventenaren kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriet. Zij vullen hun voorkeur schriftelijk in op de tentoonstelling en laten daar hun stem achter. Een jury besluit uiteindelijk in oktober wie de nieuwe Magistraat mag gaan maken die volgend jaar gaat schitteren tijdens het jubileumjaar.

Overzicht met drie van de vier ontwerpen voor de nieuwe Magistraat

Jan Slijkhuis

Werk van Jan Slijkhuis. Als zijn werk de meeste stemmen krijgt mag hij de nieuwe Magistraat gaan maken. (De reflecties zijn afkomstig van het licht in de tentoonstellingsruimte) De vier ontwerpen die geselecteerd zijn, zijn zeer divers. Jan Slijkhuis kiest voor een schilderij met dezelfde afmetingen als de originele Magistraat. Hij wil zijn nieuwe Magistraat vergelijkbaar maken met het origineel, omdat in zijn ogen alles kan veranderen behalve de maat, in dit geval 2,38 bij 2,94 m.

Inhoudelijk bestaat zijn werk uit verschillende beeldelementen, die refereren aan aspecten die hij belangrijk vindt in de maatschappij toen en nu, zoals onderwijs, arbeid, mens en dier, economie, cultuur, spel, dans, emancipatie en de multiculturele samenleving. Op dit moment is zijn ontwerp nog een schets, bestaand uit een verzameling beeldmateriaal. ,,Voor een eventueel definitief werk moet er nog heel wat water door de IJssel" is te lezen in zijn toelichting, die naast zijn kunstwerk ligt en iedereen mee kan nemen.

Patrick Mangnus

Het 3D kunstwerk van Patrick Mangnus Patrick Mangnus heeft allerlei materiaalstudies gemaakt met verschillende foto's en technieken. Net zoals in zijn overige werk, toont hij een hoeveelheid beeldlagen en betekenislagen. Soms zijn die in harmonie met elkaar, soms ook helemaal niet. Juist daardoor ontstaan weer andere associaties en betekenissen. Zo gaat het volgens hem ook in de geschiedenis. Die kun je alleen maar in fragmenten herinneren en reconstrueren. Dat fragmentarische is ook in zijn werk terug te vinden. Het standpunt van de kijker bepaalt wat en hoeveel hij ziet volgens Mangnus.

Mangnus denkt voor de uitvoering van zijn Magistraat aan een groots 3D werk dat lijkt te bewegen. Daarin combineert hij onder meer video, assemblage, fotografie, grafiek en collage. In zijn werk wil hij de geschiedenis van Deventer eren en de huidige maatschappij een spiegel voorhouden. Niet met een wijzend en vermanend vingertje, maar om te laten zien hoe belangrijk burgerinitiatieven zijn voor de huidige samenleving. Want de magistraat van vroeger regeerde van bovenaf, het beleid nu komt steeds meer van onderop, uit allerlei lagen en initiatieven van de samenleving. Dit tonen en discussie opwekken, het debat aanwakkeren, hoor en wederhoor in de huidige samenleving is zijn invulling van de nieuwe Magistraat.

Jeroen Diepenmaat

Geluidskunstwerk van Jeroen Diepenmaat. Als zijn werk de meeste stemmen krijgt mag hij de nieuwe Magistraat gaan maken. Hoor en wederhoor vormt ook de kern van het geluidskunstwerk van Jeroen Diepenmaat. De achterliggende gedachte is dat luisteren het belangrijkste is wat een bestuurder kan doen. Luisteren naar wat er speelt in de stad, wat er leeft onder de bevolking. Andersom is het ook belangrijk dat de burger luistert naar de bestuurders. Wat beslissen zij, hoe vertalen ze de belangen en welke richting gaat het op?

Foto's van Viorica Cernica. Als haar werk de meeste stemmen krijgt mag zij de nieuwe Magistraat gaan maken. Zijn schetsontwerp voor de nieuwe Magistraat bestaat uit een tafel met daarop afgebeeld een plattegrond van de stad. Op zes verschillende plaatsen kan een van de twee koptelefoons ingeplugd worden. Hoorbaar zijn dan de geluiden die Diepenmaat op die locatie opnam. Luisteraars kunnen hun favoriete geluid zelfs meenemen naar huis op een mini-cd. Mocht zijn ontwerp winnen, dan wil Diepenmaat voor zijn Nieuwe Magistraat de verhouding tussen burgers en politici vangen in meerdere geluidswerken.



Viorica Cernica

Fotografe Viorica Cernica gaat uit van portretten van Deventenaren. Zij gelooft dat de essentie van de democratie niet ligt in de handen van een groepje mensen dat tijdelijk aan de macht is, maar in de mens erachter, de kiezer. Want ook al verschillen de denkbeelden, de behoeften zijn in haar ogen van iedereen gelijk. Door gezichten te laten zien wil zij de burgers van de stad weer persoonlijk laten worden in plaats van nummers, statistische gegevens. Haar portretten wil zij combineren met een serie abstracte beelden. De diversiteit van de Deventer samenleving wil zij vatten in een wand met 50 a 60 Deventenaren.