Deventer motorrijder met 200 km/u over N337 in Zwolle

Deventer Koffie nu ook te koop in supermarkt

4:00 Ruim een half jaar na de lancering doet Deventer Koffie op kleine schaal zijn intrede in de supermarkt. Bij de Jumbo in Colmschate is deze koffie sinds kort verkrijgbaar, dit weekeinde stapt Plus Kolkman in Colmschate in en een week later volgt de AH in Diepenveen.