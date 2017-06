Deventerse musicalster Li-Tong Hsu groot in China

Ze speelt in de Chinese bewerking van Jekyll & Hyde, over het contrast tussen goed en kwaad. Die musical gaat op 28 juli in première in het het grootste theater van Shanghai en trekt daarna door naar wereldsteden als Beijing en Guangzhou.

Het is niet haar eerste grote rol: in zowel Nederland als Zweden speelde Li-Tong Hsu grote rollen in Miss Saigon en in Engeland speelde ze onder meer in The Frogs van de wereldberoemde musicalcomponist Stephen Sondheim.

​Restaurant

​Als kind stond Li-Tong Hsu al achter de bar van het Chinees restaurant van haar ouders om mee te helpen. ,,Dat voelt toch als je verantwoordelijkheid binnen een familiebedrijf’’, vertelt ze, net terug uit Engeland, aan een van de tafels. Toch stippelde ze uiteindelijk een levenspad uit dat niet langs babi pangang en foe yong hai liep, maar naar internationale glitter en glamour die haar via onder meer Nederland, Zweden en Engeland nu naar China brengt.

Schoolmusical

Haar glansrijke carrière dankt ze zelf onder meer aan de regisseur van de schoolmusical Willem Maarten van Luijn van het toenmalige Geert Groote College in Deventer en de musicaltrips van die school. ,,Zo is mijn passie ontstaan.’’

En misschien nog wél eerder, als broekie op de Deventer Leerschool, op een steenworp van het restaurant van haar ouders. Met glimmende ogen: ,,Toen wist ik al dat muziek voor mij een geweldige uitlaatklep is.’’ En ze begint meer dan twintig jaar later spontaan de eerste regels van het lied van de basisschool te zingen, dat haar altijd is bijgebleven en de weg opende naar die grote rol in China. ,,Deventer Leerschool, in het hart van de stad. Deventer leerschool, die doet je wel wat.’’ ​

Haar video's zijn te zien op haar YouTube-kanaal.