Deze branden staan in ieders geheugen: binnensteden zijn brandgevaarlijk

Bij branden in historische binnensteden, en daar hebben we er nogal wat van in deze regio, rukt de brandweer standaard uit met groot materieel. Zo ook vanmorgen bij de brand aan de Brink in Deventer. ,,Van brandpreventie bij de bouw hadden ze vroeger nog niet gehoord, bovendien is er altijd veel hout in huizen in binnensteden", verklaart woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland de maatregel.

,,Normaal rukken we uit met 1 tankauto, maar als het om een brand in een binnenstad gaat dan rijden we met 2 tankauto’s en een hoogwerker’’. De hoogwerker is er in eerste instantie om mensen te redden uit het brandende pand, omdat in de nauwe straatjes en door de aparte bouwwijze het moeilijker is om bij mensen te komen. Als de hoogwerker daar niet (meer) voor nodig is wordt hij ingezet voor bluswerkzaamheden, omdat vaak op geen andere wijze de achterzijde van een pand te benaderen is in een historische binnenstad.

Branden in historische panden kunnen snel in omvang toenemen, zo heeft de ervaring geleerd. ,,Dat komt omdat er nogal wat hout in die oude huizen zit, vloeren en wanden zijn van hout. Bovendien zijn ze gebouwd met de kappen tegen elkaar aan, zodat er makkelijk brandoverslag kan plaatsvinden’’. Om die reden is de brandweer samen met vrijwilligers dit jaar met een voorlichtingsactie begonnen voor binnenstadbewoners. Tijdens die huisbezoeken bespreekt de brandweer de manieren hoe je de kans op brand zo klein mogelijk kunt maken. Bijvoorbeeld door brandvertragende materialen te gebruiken en ook goed geplaatste, werkende rookmelders en vrije vluchtroutes zijn essentieel.

Ondanks dat vinden er toch branden in binnensteden plaats. Hier onder een overzicht van opmerkelijke branden in historische binnensteden in dit deel van Nederland:

1. Deventer (maart 2016) - Aan de Brink in Deventer brak brand uit in een woning. De bewoner kwam daardoor om het leven. De brand woedde op de bovenste etage van het pand waar café de Buren van Schimmelpenninck is gevestigd.

Volledig scherm Beeld van de brand aan de Brink in Deventer. © Ronald Hissink

2. Elburg (maart 2009) - Een uitslaande brand hield huis in het centrum van Elburg. Drie panden op de hoek van de Beekstraat en de Jufferenstraat - met daarin onder meer cafe de Historie en restaurant de Zilverzoen - werden volledig verwoest.

Volledig scherm De vlammen slaan uit het pand in Elburg. © Olger Koopman

3. Zutphen (juli 2016) – In Pizza Place Zutphen brak door een vriezer brand uit, zo concludeerde de brandweer. Of dat nu kwam door overbelasting van de bedrading of door afsluiting van het ventilatierooster dat kon door de grote verwoesting niet meer achterhaald worden.

Volledig scherm Grote brand in de binnenstad van Zutphen. © Patrick van Gemert

4. Kampen (december 2011) - Een grote brand in de historische Kamper Oudestraat zorgde voor een flinke schade. Tientallen omwonenden moesten langere tijd hun woning verlaten vanwege de vuurzee. Kamper brandweer commandant Arjen Schepers over de risico's bij deze brand: "Dat zijn branden in een oude binnenstad per definitie. In dit geval ging het om een lang smal pand, met overal trappetjes, magazijnen, zolders, verlaagde plafonds, enzovoorts. Dat maakt het lastig om een brand te lokaliseren en te bestrijden."

Volledig scherm Dinsdagavond 6 december 2011. In het pand van Ziengs schoenen sloegen de vlammen meters hoog naar buiten. © Freddy Schinkel

5. Zwolle (april 2011) – Explosie op de Melkmarkt. Zwolle is daarbij aan een ramp ontsnapt, zegt de Zwolse brandweercommandant Arne Poirot. "Als je zoiets hebt op zaterdagochtend tijdens grote drukte in de binnenstad, dan heb je een probleem."

Volledig scherm Zwolle werd in de ochtend van 26 april opgeschrikt door een gasexplosie. Een leegstaand gebouw aan de Melkmarkt ontplofte, toen kunstenaar Harro van Aalderen, de tijdelijke gebruiker van het pand, op het lichtknopje drukte. © Frans Paalman

6. Harderwijk (maart 2017) - In café Ome Co in het oude centrum van Harderwijk heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Daarbij brandde de berging en de keuken achter het café aan de Vijhestraat uit. De wasdroger vormde de oorzaak van de brand. Er is niemand gewond geraakt.