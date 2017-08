Deze Deventenaren kregen de filmploeg van Voetbalmaffia over de vloer

Is er op de bank van Ron Bolhoeve nou wel of niet gevoosd tijdens de opnames van de serie Voetbalmaffia? De Deventenaar, die aan de Kleine Overstraat woont, leende zijn woning een dag uit aan de crew van de tv-serie voor opnames. Een dag lang was zijn toch niet al te ruime woning in de binnenstad geen woning, maar studio voor een crew van misschien wel dertig mensen. Buurvrouw Gerda Essenstam zit op de bank. Bolhoeve: ,,Die hoort bij het interieur.’’ Tijdens de opnames hielden ze de boel dan ook scherp in de gaten. ,, Op de bank is volgens mij van alles gebeurd en ze zouden ook nog een bedscène opnemen hier.’’ Bolhoeve: ,,Maar dat weten we niet zeker, dus laat dat er maar uit.’’

Zelf was hij bij de opnames namelijk afwezig, zodat zijn drukke honden niet in de weg zouden lopen. Ron en Gerda kijken reikhalzend uit naar de uitzending van Voetbalmaffia, naar verluidt een serie met de potentie van misdaadserie Penoza, en hoofdzakelijk geschoten in Deventer.

Schilderij

Wat er van zijn woning uiteindelijk op tv te zien zal zijn? Bolhoeve heeft geen idee. ,,Ze vertelden mij dat ze van die hele dag schieten op tv waarschijnlijk maar acht minuten uitzendtijd overhouden, dus het is sowieso afwachten.’’ Zijn woning was volgens de tv-crew iets ‘te mannelijk’, dus werd het schilderij van een magistraat vervangen door een spiegel en bracht de filmploeg, behalve de hele mikmak aan licht en geluid, ook vooral veel planten en bloemen met zich mee.

Figuranten

Bolhoeve en zijn buurvrouw zijn razend benieuwd naar die eerste uitzending op zondag 22 oktober. Vanaf dan is de serie, waarin het verhaal van voetballer Johnny uit Voorstad wordt verteld, in twaalf delen tijdens prime-time op televisie. Ron en Gerda kijken niet alleen voor de beelden van de woning van Bolhoeve - die in het verleden overigens nog van Joke Damman was, beter bekend als Jomanda. Ook zijzelf spelen een figurantenrolletje, als keuvelende cafégasten in het Deventer café de Waagschaal, ook al een van die typisch Deventer plekken waar de serie is opgenomen.

Dat was vooral wachten, wachten, wachten en misschien nog een beetje wachten. Essenstam: ,,Toch was het ontzettend leuk. Ik denk dat die hele serie een feest van herkenning wordt voor de Deventenaar.’’

Andere Deventer draailocaties Voetbalmaffia:

Bibett Fashion, Grote Overstraat

Bibett Fashion is in de serie omgedoopt tot Pavone Couture, en is de winkel van de vriendin van Johnny, die gespeeld wordt door Chiem Vreeken. Eigenaresse Bianca Boterweg: ,,De voetbalvrouw heeft hier een winkel. Ook voor de deur is veel opgenomen. Mensen die de reclame voor de denkbeeldige zaak op de ramen zagen staan vroegen al of we failliet waren. Dat is niet het geval.’’

De Brink

De Brink vormt naar verluidt het decor van de spetterende climax van de serie. Eerder lekte al uit dat daar midden in de nacht een auto zou ontploffen. Dat uitlekken bemoeilijkte de opnames nogal: de opkomst van nieuwsgierige Deventenaren was naar verluidt zo groot dat de Brink ook midden in de nacht nauwelijks stil te krijgen was.

Café De Waagschaal, Brink

De bekende Deventer kroeg vormt het decor voor een scéne in de serie. Een medewerker wil telefonisch de spanning erin houden. ,,Wat precies bij ons is opgenomen? Daar mogen wij helemaal niets over kwijt. Dat is dus een kwestie van kijken.’’

De Adelaarshorst

De Adelaarshorst is het stadion van Deventer FC, de club van hoofdrolspeler Johnny de Graaff. Die wordt overigens getraind door oude bekende Robert Maaskant. Er werd onder meer een wedstrijd opgenomen.