Deze man uit Deventer bezorgdt ons al drie eeuwen dt-stress

Al 311 jaar lang jaagt de dt-regel ons in de gordijnen. In de onlangs verschenen ‘Atlas van de Nederlandse taal’ staat de naam van de man die ons de stress bezorgde: Arnold Moonen (1644 - 1711). Hij woonde jarenlang in Deventer en predikte Godts woord in Hardenberg, zoals hij zelf schreef: 'tussen de barbaren’.

Waar je twijfelt (of niet) of het ‘ik word’ of ‘ik wordt’ is, daar probeerde Moonen drie eeuwen geleden duidelijkheid in te scheppen. Het is zijn enige echte wapenfeit, verwoord in zijn boek 'Nederduitsche spraekkunst'. De bladzijden vol taalkundige regels publiceerde hij toen hij 62 was. De dt-regel bleef, de rest is geschiedenis.

Stam+t

Spelling en grammatica waren in onze taal destijds een janboel. Het was een beetje zoals in appjes vandaag: iedereen - schrijvers en wetenschappers inbegrepen - deed maar wat. Moonen had daar schoon genoeg van. Hij wort, hij word, hij wordt: ze werden kriskras en naar willekeur door elkaar gebruikt - soms in dezelfde tekst. Stam + t, zei Moonen over de derde persoon enkelvoud. Dat moest de zaak ophelderen.

Zo inconsequent als wadt

U vindt (met dt) die regel lastig? U bent niet de enige. Hij loopt, dat gaat nog wel. Hij fietst ook wel, net als hij fietste. Waarom dan niet werdt? En waarom niet wort? Je hoort het verschil toch niet, waarom zou je het verschil wel schrijven? Simpel, zei Moonen, kwestie van orde aanbrengen in de taal. Hij laat het ons weten in de inleiding van zijn boek. ‘Gegrondt op vaste en onloochenbare regels', schreef hij. Leest u die zin nog eens. Ja, u hebt het goed gelezen: er staat een dt-fout in. Rechtstreeks uit de ganzenveer van Moonen. Misschien vond hij het logisch dat gegrond een t erbij moest krijgen. Godt mag weten waarom.



Ja, ook dat klopt: de taalkundige schreeft Godt met dt. Maar dat was een principekwestie. ,,Om het opperste weezen van enen Got, enen inboorling van Gotland, te onderscheiden’’, verwees hij naar het Zweedse eiland. Hij had ook ‘God’ kunnen schrijven, het is tenslotte de stam van dat woord. Maar dat kwam niet in het hoofd van de amateurwetenschapper op.

