Dierenambulance minder op pad door tekort medewerkers

De Dierenambulance Overgelder kan door een tekort aan medewerkers al niet meer elke nacht een auto op de weg houden. Vooral de situatie in het werkgebied Deventer en Zutphen is nijpend, aldus coördinator Cindy Pijnaker. Voor beide steden zoekt de dierenambulance met spoed zo’n tien vrijwilligers.

De meldkamer van de Dierenambulance is gevestigd in Klarenbeek. Het werkgebied omvat de plaatsen Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. De wagen van de Dierenambulance rukt normaliter ’s nachts uit voor spoedgevallen, licht Cindy Pijnaker toe. ,,Dan gaat het vooral om meldingen van aangereden honden of katten. Het liefst gaan we na een melding direct op pad om hulp te kunnen bieden, maar het lukt nu dus niet om elke nacht die dienst te laten draaien. Het zou mooi zijn als dat in de nabije toekomst wel weer kan als we over voldoende medewerkers beschikken.’’

Nachtdiensten

De medewerkers worden in beginsel een keer per maand ingeroosterd voor het draaien van een nachtdienst, zegt Pijnaker. ,,Maar het lukt met de huidige mensen niet om elke nacht een auto op de weg te kunnen houden. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld ook heel slecht tegen een nachtdienst. Maar het probleem zit hem niet alleen in de nachtdiensten, ook overdag is het soms al lastig om alle diensten gevuld te krijgen.’’

Twee personen