Dubbele prijs voor bedrijf in onzichtbare watermerken

Het Twellose bedrijf Filligrade heeft twee prijzen gewonnen in een wedstrijd met ruim tweehonderd internationale bedrijven die aan productvernieuwing in de chemie doen. Johan Kerver, initiatiefnemer en bestuurder van Filligrade, is trots.

Van wie hebt u die prijzen gekregen?

De wedstrijd was uitgeschreven door chemieconcern AkzoNobel, dat vrijdag in Deventer begon aan een driedaagse over productvernieuwing en de rol van beginnende bedrijven daarbij. Tien bedrijven kregen een prijs. Wij waren de enige met twee prijzen.

Wat betekenen de twee prijzen voor uw bedrijf?

Het investeringsbedrijf Icos Capital gaat geld in ons bedrijf steken. Dat helpt bij de snelle groei die we willen maken. De kost gaat dan voor de baat uit. Hoeveel geld er komt, horen we later deze maand. Daarnaast brengt accountantskantoor KPNG ons in contact met klanten van hen. Ook dat is een hele steun.

Jullie maken onzichtbare watermerken waaraan je producten kunt herkennen. Hoe staat het ermee?

Onze onzichtbare watermerken worden al volop gebruikt door fabrieken die laminaat maken. In die industrie wordt heel veel nagemaakt. Door met een scanner het watermerk af te lezen, kun je zien wie de fabrikant is. Dat kan namaak voorkomen.

Wat is de volgende stap?

We zijn nu bezig met het testen van onze watermerken in plastic flessen. Begin volgende maand gaan we naar het Duitse Koblenz waar we met camera’s en onze software verschillende soorten plastic uit elkaar gaan halen. Dat kan met plastic flessen, maar ook met bakjes waar etenswaren in worden verpakt. Een onzichtbaar watermerk geeft dan aan welke soort plastic het is. Dan kun je plastic heel precies scheiden, soort bij soort, en veel meer plastic kunt hergebruiken. Dan krijg je echt een circulaire economie waar afval weer een product wordt.