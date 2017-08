Een bijzondere regendans in Deventer

'Inbreker had haar van Dave Roelvink'

17 augustus Was het de 25-jarige Vincent Q. uit Deventer die in Olst op klaarlichte dag een poging deed in te breken of was het een vriend die hij al jaren kende? Het signalement kwam overeen met hoe Q. eruit ziet. ,,Iedereen heeft tegenwoordig hetzelfde haar als Dave Roelvink.''