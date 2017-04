Enorme smeerboel: honderd kuub rotzooi uit Deventer woonhuis

Honderd kuub rotzooi kwam er uit deze totaal versmeerde woning in Deventer. Ontruimen duurde vijf volle dagen. In een stad als Deventer komt het gemiddeld zo'n drie keer per jaar voor dat een volgestouwd en versmeerd - ja ronduit onleefbaar huis - wordt leeggehaald.

Een typisch Deventer dingetje? Niet bepaald: in de GGD-regio IJsselland, bijvoorbeeld, gebeurt het een keer of vijftien per jaar. Hoe kan het toch, dat mensen van hun thuis zo'n onleefbaar huis maken? En is er niets tegen te doen? Vaak niet, zo blijkt. Althans, niet gedwongen.

Maanden

Ook als alle denkbare hulpinstanties op de hoogte zijn van het leed achter de voordeur, wil dat niet zeggen dat er kan worden opgetreden. In het meest recente geval duurde het maanden voordat de puinhoop werd opgeruimd. Die werd bij toeval ontdekt. Dat 'toeval' was dat de woningbouw langskwam omdat er centrale verwarming in de woning zou worden aangelegd. Daarom móest de verhuurder Ieder1 er wel naar binnen. Toen troffen ze de stinkende berg smerigheid aan.

Onhoudbare situatie

,,We konden er niet zomaar iets aan doen. Maar het was wél een dermate onhoudbare situatie, dat we het bijzondere zorgteam van de gemeente hebben ingeschakeld", zegt Sharline Nijboer van Woonbedrijf Ieder1. ,,Zij hebben de bewoner uiteindelijk zover gekregen dat-ie meewerkt."