Erotiekwinkel Deventer dicht ondanks hulp tv-programma

Erotiekzaak Silk in Deventer stop ermee. Eigenaren Don en Annet Hetem zien na achttien jaar geen heil meer in het voortzetten van hun zaak vol lingerie en seksspeeltjes aan de Smedenstraat. Dit, ondanks een complete make-over van de winkel twee jaar geleden door tv-programma 'Werk aan de winkel'.

,,We hebben de winkel vijftien jaar met heel veel plezier gerund, maar de laatste jaren werd het minder'', is Don eerlijk. Volgens hem is de consument flink veranderd. ,,Het prijskaartje is het belangrijkste geworden. Daardoor kopen mensen liever online. Dat is goedkoper.''

Boterham

Het heeft hem en zijn vrouw Annet doen besluiten de deuren vanaf 1 juli te sluiten. Daarmee komt er na achttien jaar een einde aan de erotiekwinkel, die voorheen de naam Erochique droeg. ,,We zien het nu niet snel beter worden. Daarom hebben we besloten het huurcontract niet te verlengen. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat hier nog een prima boterham te verdienen is, bijvoorbeeld door een jong stel dat minder lasten heeft.'' Kandidaten die de boel over willen nemen kunnen zich vanaf nu dan ook melden.

Make-over hielp niet

Het besluit van het ondernemersstel komt wel enigszins onverwacht. Begin 2015 werd de zaak namelijk nog compleet onder handen genomen door het team van BNN-programma 'Werk aan de winkel'. Dat was ook het moment van de naamsverandering. ,,Maar dit heeft helaas niet de boost gegeven die we hadden verwacht'', erkent Don. Ook het nieuwe aanbod van 'gewone' lingerie, dat vanuit het programma was aanbevolen, sloeg niet aan. ,,De drempel om een erotiekwinkel binnen te stappen blijkt dan toch te groot.''

Overigens vindt Don het jammer dat hij na de opnames niets meer heeft gehoord van de programmamakers. ,,We hebben destijds van januari tot en met mei intensief samengewerkt, maar toen het af was bleef het stil. Er is nooit meer geïnformeerd naar hoe de zaken gingen.''

Toekomst