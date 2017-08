Finale EK voetbal in Deventer bijzaak, wél groot scherm in Zwolle

Als speelstad omarmde Deventer het EK Voetbal voor vrouwen. Maar de finale met daarin nota bene Nederland, wordt zondag afgedaan met tv'tjes in de horeca. De stad staat vol boekenkramen, dus voor een spontaan voetbalfeestje is geen plek.

Het einde van de Deventer Boekenmarkt - dat duizenden bezoekers naar de stad trekt - gaat simpelweg niet samen met een scherm op de Brink.

Donderdagavond zaten de terrassen nog vol met mensen die op een groot scherm op de Brink naar de halve finale Nederland-Engeland keken. ,,Dat zouden we nu graag weer willen’’, verzucht Fonz Scheepers van café de Hip. ,,Wij willen wel en de gemeente vindt het ook een sympathiek idee, maar we krijgen het niet voor elkaar. Er is gewoon teveel overlap met de Deventer Boekenmarkt.’’

De gemeente heeft allerlei opties onderzocht. Zo is er samen met Go Ahead Eagles gekeken naar wat er mogelijk is in stadion de Adelaarshorst. Weinig, zo bleek. ,,Het is niet te combineren met hun open dag van zaterdag’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Dus wordt het kijken op tv-schermen in een van de vele kroegen. ,,Natuurlijk hebben we die aanstaan", zegt Scheepstra, ,,maar dat is eigenlijk niet hoe je zoiets leuks als het EK wilt afsluiten."

Zwolle

Waar Deventer het EK laat uitgaan als een nachtkaars, komt de Oranjekoorts in Zwolle juist tot een hoogtepunt. Op het Rodetoreplein komt net als bij het WK voetbal voor mannen in 2014, een groot scherm. Dat gaat definitief door. Hendrik Karabagias van Las Rosas had in afwachting van de definitieve toestemming van de gemeente alles al geregeld: een scherm, wc’s, buitentaps en personeel. Rond 18 uur liet Karabagias weten dat de gemeente akkoord ging en het feest door kan gaan.

Harderwijk

Café Restaurant De Boterlapin Harderwijk zet zondag buiten een groot scherm neer op de Markt. Ook in het café zelf kan de wedstrijd van de Oranjevrouwen vanaf 17.00 uur worden gevolgd. ,,We hopen dat het zo druk wordt dat we de stoelen in theateropstelling neer kunnen zetten'', vertelt bedrijfsleidster Romy Oldenhof.

Het wordt de zesde keer dat De Boterlap een wedstrijd van de oranjedames live uitzendt en het café heeft daarmee een trend gezet. ,,Het is elke keer een feest en je merkt dat het nu echt leeft. Ook andere kroegen in Harderwijk gaan het vrouwenvoetbal nu uitzenden. Het is absoluut geslaagd. Alleen de vrouwen hier huldigen zal wel lastig worden.''

Broeklanderfeest

Tijdens het Broeklanderfeest (in de gemeente Raalte) hoeven voetballiefhebbers ook niets van het voetbalfestijn te missen. Direct na het programmaonderdeel ‘Wie hef de bokse an’, kunnen feestgangers hun keuze maken. Voetbal kijken op groot scherm, of feestvieren. ,,We hangen het scherm zo op dat feestgangers geen last hebben van het voetbal, en voetballiefhebbers geen last van de feestgangers’’, zo laat Wouter Maatman van de organisatie weten.

Zutphen

Ook op andere plekken is ondertussen het oranjegevoel tot ontbranding gekomen. In de Zutphense sportkroeg Kings and Queens is de EK-finale zondag te zien op 6 tv's en 2 grote schermen. De Zutphenaren zien de belangstelling voor de voetbalvrouwen groeien. Ook café Pierrot aan de Zutphense Houtmarkt heeft de wedstrijd op meerdere schermen in de aanbieding, zowel binnen als buiten.

Apeldoorn

In Apeldoorn is Café Han en Aaf al weken in voetbalstemming. Een groot scherm is er niet in de stad. Anders dan bijvoorbeeld in 2014, zendt bioscoop Vue de finale van de vrouwen niet uit. ,,Dat heeft met rechten te maken", legt manager Michel Kersten uit. Die moeten centraal worden gekocht en dat is voor dit toernooi niet gebeurd.

Omwonenden van de Oranjerotonde in wijk De Maten in Apeldoorn bereiden zich voor op een feestje op het verkeersplein. Donderdag bleef het nog rustig maar zondag zal het er bij winst weer gezellig vol staan met toeterende auto's en juichende mensen, hopen de omwonenden.