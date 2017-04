Flamingo's langs de IJssel: waar komen ze vandaan?

Wie de komende tijd langs de IJssel bij Deventer struint moet niet vreemd opkijken wanneer hij oog in oog komt te staan met flamingo's. De grote roze exotische vogels zijn de afgelopen dagen veelvuldig gespot in de uiterwaarden. En dat is best bijzonder.

Het is een vreemd gezicht: drie prachtige flamingo's die in alle rust door het lage water langs de IJssel wandelen. Christa Bongertman spotte ze maandag vlakbij de Deventer Kano Vereniging. ,,Ik kon er helaas niet dichterbij komen, maar toch was het erg mooi om te zien. Het was geweldig en bijzonder om mee te maken!''

Ontsnapt

De vraag is dan natuurlijk: waar komen ze vandaan? Lars Soerink van Vogelbescherming Nederland heeft er niet direct een eenduidig antwoord op. ,,Het gaat vermoedelijk om Chileense flamingo's. Mogelijk zijn ze ontsnapt uit een volière of dierentuin, maar het kan ook zijn dat ze bij de populatie in de buurt van Winterswijk horen.'' Die populatie is jaren geleden ontstaan toen Chileense en Europese flamingo's elkaar vonden, vlakbij de Duitse grens.

Hoewel de komst van de kleurrijke dieren naar Deventer voor veel gefronste wenkbrauwen zorgt, kan Soerink de situatie wel verklaren. ,,Door de bouw van hun snavel is laag water met kleine waterdiertjes voor flamingo's belangrijk. Belangrijker nog dan de temperatuur.''

Broeden