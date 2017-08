Forse toename klachten over Deventer Ziekenhuis

Het aantal klachten over het Deventer Ziekenhuis (DZ) is vorig jaar opnieuw toegenomen, na een eenmalige stabilisatie in 2015. Vorig jaar werd bijna 400 keer geklaagd, in In 2013 was dat nog slechts 275 keer.

Klachten over medisch handelen vormen ongeveer de helft van al die klachten, en die categorie nam vorig jaar een vlucht. Van klachten over diagnoses, complicaties en behandelingen kwamen er een kwart méér binnen. Klachten over organisatorische zaken als wachttijden en terugbelafspraken vormden de procentueel sterkste stijger: van 65 klachten in 2015 naar 91 in 2016.

Geen slecht teken

Bij al deze klachten gaat het om mensen die hun beklag deden bij de klachtenfunctionaris van DZ, een bemiddelaar met een neutrale positie. Volgens deze klachtenfunctionaris, Jolinette Lensink, heeft de toename van klachten niet alleen te maken met de kwaliteit van de zorg. ,,Het is geen slecht teken, het zegt iets over de open cultuur binnen DZ." Manager Kwaliteit en Veiligheid Paulien Ogink, wijst daarnaast op de 'hele goede beoordelingen' op zorgkaart.nl, een beoordelingssite voor ziekenhuizen. ,,Dat zegt ook iets, dan spreken de aantallen en zijn klachten én complimenten in beeld."

Communicatie

In 'heel veel gevallen' speelt bij klachten vooral de communicatie een rol, zegt Lensink. ,,Dat is de kracht van bemiddeling. Vaak gaan klachten helemaal niet over de inhoud. Een gesprek neemt de onvrede meestal weg."

Door eerst een gesprek te hebben met de klachtenfunctionaris is het aantal mensen dat het een stap hogerop zoekt, in een formele klachtenprocedure, ook al jaren zeer beperkt. Vorig jaar was het er één. Door een wetswijziging is er nu een landelijke klachtenprocedure. DZ stelt daarnaast - vrijwillig - een eigen onderzoekscommissie in, die onderzoek kan doen en aanbevelingen doet aan het ziekenhuis.

Claims