Fundering blijkt opnieuw struikelblok voor De Viking

Resten stadsmuur

Dat blijkt nu extra gecompliceerd door de aanwezigheid van een stadsmuur in de bodem. Bovendien zit er nog asbest in de grond en is sprake van een aantal ontwerpfouten. Deze problemen blijken uit een interne mail, die is verstuurd onder medewerkers van filmhuis De Keizer, dat met theater Bouwkunde opgaat in De Viking.