De leiding van Go Ahead Eagles staat vierkant achter het optreden van de steward die zondag een van de twee jonge fans stevig aanpakte toen hij tijdens het duel tegen Sparta het veld betrad . Dit statement maakt voorzitter Edwin Lugt vandaag in zijn jongste blog.

Lugt schrijft dat de oudste van de twee jongens - de jongste zocht al snel de catacomben op - die een shirt met de tekst 'Fuck Olle' droeg, zijn verblijf op het speelveld wat probeerde op te lengen door een kat-en-muisspel met de steward aan te gaan. De steward trad volgens Lugt kordaat op. De jongen werd door hem weliswaar ferm ten val gebracht maar heeft geen pijn gevoeld of er achteraf last van gehad, aldus Lugt. 'Sterker nog, de betrokken steward bood hem even later in de catacomben een glaasje water aan om een beetje van alle consternatie te bekomen. Hierna volgde een handdruk en een afscheid'.

Negatieve reacties

De preases van Go Ahead Eagles schrijft dat de club het betreurt dat de steward - vooral van mensen buiten de club - zeer negatieve en zelfs agressieve reacties heeft ontvangen. Zo sprak Johan Derksen maandagavond bij Voetbal Inside schande van het optreden van de steward. ,,Als club staan wij volledig achter hem en achter zijn kordate handelen op het moment zelf'', benadrukt Lugt. Volgens hem is veldbetreding niet voor niets verboden, voor jong en oud. ,,Het veld is het domein van de spelers, die volledig gefocust moeten kunnen zijn op de wedstrijd. Als we daarbij zeggen dat twee jongens op het veld schattig en leuk is, waar trekken we dan de grens? Moet het tot 15 jaar wel toegestaan zijn? Onzin natuurlijk'', zo schrijft de voorzitter.