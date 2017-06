Gaslek door werkzaamheden aan woning in Deventer

Vrouw mishandeld door meerdere mannen in tankshop langs A1 bij Holten

17:31 Een vrouw is afgelopen zondag door meerdere mannen mishandeld in de shop van een tankstation op parkeerplaats Bolder aan de A1 te Holten. Volgens de politie is de vrouw door meerdere mannen geslagen. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.