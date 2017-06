Geen onderzoek mishandelingszaak vrouw en vriend in binnenstad

De 44-jarige Lesley Loreen Venema uit Deventer heeft afgelopen weekeinde aangifte gedaan van mishandeling door haar toenmalige vriend. Deze man (45) kwam tot haar verbijstering na enkele uren alweer vrij en zit inmiddels in Spanje. Voor Venema was dit aanleiding hierover op Facebook uitvoerig te berichten.

De man in kwestie heeft óók aangifte van mishandeling gedaan, laat politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen in een reactie weten. De hulpofficier van justitie heeft besloten dat hij zaterdag heengezonden moest worden, omdat er alleen twee verklaringen liggen die elkaar tegenspreken. Dat was onvoldoende om de man langer vast te kunnen houden.

,,Stel dat zich nog getuigen melden of er blijken camerabeelden te zijn die het verhaal van een van de betrokkenen bevestigen, dan kan het alsnog tot een politieonderzoek komen’’, legt Van Hemmen uit.

Venema is niet van plan het er bij te laten zitten. Zij neemt een advocaat in de arm en schermt met enkele getuigen die haar en haar vriend vrijdagnacht in de Grote Overstraat hebben gezien. Daar zou haar vriend haar na een cafébezoek hebben geslapen en getrapt. Later volgde nog een worsteling tussen beiden in de Emmastraat, waar de Deventerse haar auto had geparkeerd.

'Schandalig' noemt Lesley Loreen Venema het dat de politie haar inmiddels ex-vriend heeft laten gaan. ,,Het is zo oneerlijk. Waarom word ik niet serieus genomen? Ik vind het heel erg wat er is gebeurd en zit met de ellende. Ik wil dat hij in de toekomst geen andere vrouwen meer kan mishandelen.’’

De Deventerse voelt sinds de dramatische geëindigde stapavond - die was bedoeld als afscheid omdat de vriend de volgende dag ging emigreren naar Spanje - overal pijn. Haar fysieke letsel bestaat onder meer uit blauwe plekken en kneuzingen. Geestelijk is ze ‘helemaal kapot’ . Ze kan niet slapen en is voor het eerst in haar leven echt bang.

Volledig scherm Lesley Loreen Venema © eigen foto