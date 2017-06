Geslaagdenfeest Deventer afgebroken door verdrukking in de rij

Tuin­dorp­kin­de­ren zijn de stront kotsbeu op buitenspeeldag

7:31 Nationale buitenspeeldag was gisteren in Deventer niet alleen een dag van fysiek vertier. Alhoewel ook in Tuindorp de kinderen met de tong op de schoenen in het zonnetje van de stormbaan gingen, stond de feestdag daar toch ook vooral in het teken van protest. De kinderen van Tuindorp zijn de vele hondenpoep op hun speelveldjes kotsbeu.